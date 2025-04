Vrouw showt nieuwe hakken, maar handtas steekt daar een pijnlijk stokje voor (video)

Toch maar weer gewoon sneakers dan?

De geestigste momenten gebeuren wanneer je het niet verwacht. Neem nu de dame in onderstaand filmpje. Zo trots als een pauw toont ze haar nieuwe schoenen, maar haar hak blijft haken achter de riem van haar handtas, met een onvermijdelijke val tot gevolg.

Heerlijke lach

Gelukkig kan ze er zelf om lachen, net als de kijkers. “Dit zou mij ook zó kunnen overkomen, haha!”, “Haar lach op het einde was goud waard”, en “Dat was de stilste val ooit”, klinkt het onder meer in de comments.

Foto: Instagram