Man toont even wat hij kan met een bal. Maar dan? AUCH! (fails)

Altijd leuk om even een balletje te trappen…

Dat was ook onderstaand viertal, twee mannen en twee vrouwen, aan het doen. Zo zien we hoe één man wel heel vlotjes de bal met een fraaie hak achter zijn rug weet door te spelen naar één van de naburige dames. Maar laatstgenoemde was duidelijk niet helemaal bij de les. Dat zie je in het eerste filmpje…

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het nooit echt netjes om maar één pechvogel van dienst in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer voor geruime tijd meer dan goed, hier op Zita. Kijk maar: