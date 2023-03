Chauffeur van busje ontwijkt voetgangster op SPECTACULAIRE wijze! (video)

Zo, was dat even nipt!

Op onderstaande beelden zien we aanvankelijk een vrij doorsnee verkeerssituatie. Enkele wagens rijden over een relatief drukke weg. Bovenaan in beeld? Een dame die plots besluit om al lopend de straat over te steken. Al was haar timing misschien niet al té best, want een naderend busje dreigt haar aan te rijden.

Spectaculair!

De bestuurder van het busje weet maar nipt de dame te ontwijken. Maar dat is nog niet alles. Door het plots manoeuvre van de bestuurder, rijdt het voertuig even verder op twee wielen! Hoe dat eindigt, zie je in onderstaande video. Maar laat ons alvast zeggen dat zowel de vrouw als de chauffeur van veel geluk mogen spreken. Kijk maar…

Foto: still – Bron: VKMag