Man steelt de show met McLaren, maar dan blundert hij: “Klinkt als een duur grapje” (video)

Op beelden is te zien hoe een peperdure McLaren Senna tegen een pilaar vliegt na een ‘show off’ van de bestuurder.

Prachtige auto, zo’n McLaren Senna. Dat mag ook wel met zijn prijskaartje van 1,1 miljoen euro. De chauffeur van zo’n exemplaar wilde onlangs op de Ventura Boulevard in Los Angeles even opscheppen met zijn bolide door een 360 te doen voor een handvol toeschouwers. Dat lukte, maar daarna trok hij nog eens stevig op en verloor hij de controle over het voertuig. Zijn demonstratie eindigde uiteindelijk tegen de pilaar van een gebouw.

Verzekering

Het filmpje werd gretig gedeeld op sociale media, waar het vooral plaatsvervangende schaamte uitlokte. “Vreselijk, het geluid van die crash!”, Ik kan me niet voorstellen wat er door zijn hoofd ging toen de auto tegen die muur vloog”, “Klinkt als een duur grapje”, en “Wacht tot zijn verzekeringsmaatschappij dit filmpje ziet…”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: YouTube