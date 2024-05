Dame wil iets lekkers maken, maar dan doet ze DIT! (fails)

Dan wil je eens wat om te eten klaarmaken…

Als alles goed gaat in de keuken, heb je snel een heerlijke maaltijd op tafel staan. Maar soms gaat het ook fout. Goed fout, in dit geval. Zo zien we hoe onderstaande dame bezig is met een keukenmachine. De boel draait stevig rond tot ze het idee krijgt om er even een lepel in te duwen. Dat was niet haar allerbeste plan ooit, durven we hopen. Het resultaat van haar keukenavontuur zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

We vinden het uiteraard weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar!