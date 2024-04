Bestuurder van sportwagen wil even stoer doen. Maar dan? RAVAGE! (fails)

Tijd voor een nieuw filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Dat sommige bestuurders die een sportwagen hebben weleens willen tonen wat hun ‘beestje’ kan, is geweten. Dat je dat dan beter niet op de openbare weg doet, behoort ook tot de algemene kennis. Toch had onderstaande bestuurder er niets beters op gevonden dan op straat even uit te pakken met de kracht van zijn Dodge Viper. Alles lijkt aanvankelijk nog prima te verlopen… Maar niet veel later? Ravage! Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het ook hier weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Kijk maar!