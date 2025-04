Man probeert over kampvuur te springen, maar dat gaat volledig mis (video)

Dat krijg je als je met vuur speelt…

Altijd knap als een gedurfde sprong goed afloopt, maar dat was voor de man in onderstaande video helaas niet het geval. Hij bereidt zich nochtans goed voor, maar bij de afsprong gaat het compleet fout en – hier komt de binnenkopper – kent het tafereel een vurig einde. Gelukkig bleef de man ongedeerd.

Themalied

Op sociale media zorgt het filmpje intussen voor heel wat hilariteit. “Ik zag het al van ver aankomen, hoor!”, “Echt zo’n gevalletje: je vraagt erom en je krijgt het ook”, en “’Waar ga ik landen?’ Op de spoed, blijkbaar”, klinkt het onder meer in de reacties. “Nog iemand zin in ‘Great Balls of Fire’ als themalied?”, grapt een laatste kijker.

Foto: Instagram