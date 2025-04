Man wil reclamebord rechtzetten, maar krijgt het deksel op de neus (video)

Dan wil je al eens een goede daad verrichten…

Soms loopt het leven niet zoals je gehoopt had. De man in onderstaand filmpje had alleen maar goede bedoelingen: een reclamebord dat op de grond lag weer in ere herstellen. Dat lukt hem, al moet hij dat bekopen met een pijnlijke neus.

Leedvermaak

Het tafereel zorgt voor heel wat hilariteit. “Dat geluid!”, “Auch!”, “Als het niet kapot is, moet je het niet proberen te repareren”, “Wat een genie”, en “De wereld heeft meer dronken mensen nodig die goede daden willen verrichten en daarbij in het gezicht geslagen worden”, wordt er gelachen in de reacties.

