WOW: Driften gaat hier wel heel stevig fout! (fails)

Je kunstjes tonen, kan weleens leuk zijn…

Dat vinden ook onderstaande autobestuurders. Ze zijn namelijk in een stevige ‘driftbui’. Aan een niet onaardige snelheid maken de ‘driftkikkers’ straffe rondjes. Gierende banden, aardig wat rook, bandensporen op de ondergrond… Alles lijkt chaotisch doch prima te verlopen. Tot het plotsklaps aardig mis gaat. Dat zie je in de eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…