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Baasje voert hilarisch gesprek met zijn hond (video)

Den B.
Door Den B.
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Mens en hond: ze begrijpen elkaar altijd.

Op beelden uit het Amerikaanse New Orleans zien we hoe een man een uitgebreide conversatie voert met zijn hond Mac. Niet in het Engels, maar in de taal van de hond zelf.

Hoge stem

Het grappige is dat Mac er volledig in meegaat en telkens netjes antwoordt. Zelfs wanneer zijn baasje plots de hoogte ingaat met zijn stem, doet de viervoeter vrolijk mee. “Goed gesprek!”, klinkt het geamuseerd in de reacties.

Foto: YouTube

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