Hond beleeft tijd van haar leven op gigantische waterglijbaan: “Wat een topper!” (video)

De gelukkigste dag van haar leven!

Maak kennis met Indie, een Franse bulldog die dol is op water. Nadat ze haar baasje van een waterglijbaan in Idaho had zien glijden, besloot ze zelf ook een poging te wagen.

Net op tijd gestopt

Op de beelden zien we hoe Indie, gehuld in een geel zwemvest, met een flinke snelheid naar beneden glijdt. Onderaan de glijbaan komt ze tot stilstand, vlak voor het meer. “Wat een bijzondere hond!”, “Ze heeft zoveel plezier”, “Wat een topper!” en “Dát noem ik nog eens een glijbaan!”, klinkt het enthousiast in de reacties.

Foto: YouTube