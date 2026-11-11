HomeNieuwsEntertainmentLoredana van 2 Fabiola imponeert met opvallende outfit: "Prachtvrouw!" (foto)
Entertainment

Loredana van 2 Fabiola imponeert met opvallende outfit: “Prachtvrouw!” (foto)

Den B.
Door Den B.
17

Loredana De Amicis wordt overladen met complimenten op een leuke foto. “Mooie en prachtige zangeres!”, wordt er gereageerd.

Loredana De Amicis maakte onlangs fijn nieuws bekend. Ze werkt immers aan een nieuwe single die begin volgend jaar uitkomt, zo schrijft ze op Instagram. “Ciao tutti! We hebben heel fijn muzikaal nieuws: mijn nieuwe Italiaanse single is bijna klaar! We hebben vruchtbare studiodagen achter de rug. De release is gepland voor begin 2027”, glundert ze.

Decolleté

Op de foto poseert de 40-jarige zangeres in een strakke bodysuit met een diep decolleté en opvallende gouden details. “Wauw, mooie foto van je!”, “Knappe foto van een dito zangeres en een lieve vrouw!”, “Prachtvrouw!” en “Mooie en prachtige zangeres!”, klinkt het enthousiast in de reacties.

Foto: Instagram

Blijf niks missen!

Al het laatste showbizznieuws over jouw favoriete BV’s, elke dag vers in je mailbox.

Ja, ik ontvang de nieuwsbrieven van Zita.be en Zita Cinenews. Gratis & geen spam - uitschrijven kan altijd.

Vorig artikel
Kelly Pfaff onthult waarom haar kinderen Shania en Kenji heten
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel