Loredana van 2 Fabiola imponeert met opvallende outfit: “Prachtvrouw!” (foto)

Loredana De Amicis wordt overladen met complimenten op een leuke foto. “Mooie en prachtige zangeres!”, wordt er gereageerd.

Loredana De Amicis maakte onlangs fijn nieuws bekend. Ze werkt immers aan een nieuwe single die begin volgend jaar uitkomt, zo schrijft ze op Instagram. “Ciao tutti! We hebben heel fijn muzikaal nieuws: mijn nieuwe Italiaanse single is bijna klaar! We hebben vruchtbare studiodagen achter de rug. De release is gepland voor begin 2027”, glundert ze.

Decolleté

Op de foto poseert de 40-jarige zangeres in een strakke bodysuit met een diep decolleté en opvallende gouden details. “Wauw, mooie foto van je!”, “Knappe foto van een dito zangeres en een lieve vrouw!”, “Prachtvrouw!” en “Mooie en prachtige zangeres!”, klinkt het enthousiast in de reacties.

Foto: Instagram