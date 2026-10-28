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Tong tegen paal duwen bij vriestemperaturen was écht geen goed idee (video)

Den B.
Door Den B.
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Wie niet horen wil, moet voelen…

Op beelden zien we hoe een man bij een temperatuur van maar liefst -16 graden zijn tong tegen een metalen paal houdt. Geen al te slim idee, want zijn tong vriest vrijwel meteen vast. Wat volgt, is een pijnlijke poging om zich weer los te krijgen.

Waarschuwingen

Zo’n stunt is trouwens niet zonder gevaar. Wie zijn tong met geweld lostrekt, riskeert beschadigingen aan het slijmvlies en bloedingen. De veiligste oplossing is om voorzichtig lauw water over de vastgevroren plek te gieten. Ook kijkers reageren verbaasd. “Er zijn honderden video’s en waarschuwingen die zeggen dat je dit niet moet doen, en toch gebeurt het weer”, “Doe er zo snel mogelijk warm water op!” en “Lijkt me leuk om te doen… NOT!”, klinkt het in de reacties.

To prove getting your tongue stuck to a cold metal pole was just a myth
by u/Cultural_Glove3547 in therewasanattempt

Foto: Instagram

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