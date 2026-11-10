Waarom zijn we in de herfst zo moe? Psycholoog legt uit wat je eraan kunt doen

Heb jij de laatste tijd ook moeite om uit je bed te raken en zou je het liefst de hele avond in de zetel liggen? Je bent niet alleen! Een psycholoog legt uit waarom we ons in de herfst zo moe voelen en wat je eraan kunt doen.

De dagen worden korter, de temperaturen dalen en de zin om buiten te komen verdwijnt stilaan. Volgens de Nederlandse psycholoog Sabine Klaver is het dan ook niet vreemd dat veel mensen zich in deze periode vermoeider voelen. “Minder daglicht beïnvloedt onze interne klok en hangt samen met de aanmaak van melatonine, het slaaphormoon, en serotonine, dat mede je stemming reguleert”, legt ze uit. Daardoor kun je je lustelozer of somberder voelen.

Gefrituurd brein

Maar niet alleen ons lichaam heeft het soms moeilijk. Ook ons hoofd kan uitgeput raken. Klaver spreekt zelfs van een ‘gefrituurd brein’. Je kunt je minder goed concentreren, raakt sneller geïrriteerd en hebt moeite om prikkels te verwerken. Dat komt onder meer doordat we voortdurend bezig zijn met plannen, werken, beslissingen nemen en informatie verwerken.

Beweging

En nee, een hele avond in de zetel hangen is niet altijd de beste oplossing. Volgens de psycholoog kan een beetje beweging net wonderen doen. Een korte wandeling, even buitenkomen of iets ontspannends doen, zoals koken of muziek maken, kan je hoofd helpen om weer op te laden. Ook je smartphone wat vaker aan de kant leggen en regelmatig korte pauzes nemen, helpt.

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