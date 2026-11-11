Anastasya Chernook toont per ongeluk haar boezem tijdens interview (video)

Anastasya Chernook heeft een oepsmomentje beleefd tijdens een podcast. “Dit is het grappigste wat ik in lange tijd gezien heb!”, klinkt het in de reacties.

Anastasya Chernook was onlangs te gast bij ‘MakeUpDate’, een podcast waarin TikTok-ster Bert De Kock bekende Vlamingen opmaakt terwijl hij met hen een openhartig gesprek voert. Wanneer de 33-jarige influencer nadenkt over een nummer van Camille, krijgt ze het warm en trekt ze haar bloesje open. Ze vergeet echter dat ze daaronder niets aanheeft.

Hilariteit

Het fragment werd massaal bekeken op sociale media en lokt heel wat grappige reacties uit. “Iedereen wil haar toch aan de kersttafel? Komaan!”, “Boepsie!”, “Dit is het grappigste wat ik in lange tijd gezien heb!”, “Hahaha, heerlijk!” en “Wat een zalige vrouw! Altijd plezier met haar!”, klinkt het onder meer.

Hieronder het bewuste fragment, de volledige podcast kan je HIER bekijken:

Foto: Instagram