Martine Jonckheere deelt droevig nieuws: “Je was onze grootste steun en toeverlaat”

Martine Jonckheere rouwt om het verlies van haar geliefde hond Lester. Dat schrijft ze op Instagram.

Treurig nieuws voor Martine Jonckheere en haar familie. De 69-jarige actrice, die we vooral kennen van haar rol als Marie-Rose De Putter in ‘Familie’, heeft haar trouwe viervoeter na bijna 16 jaar moeten laten gaan.

Hondstrouw

Op Instagram deelt ze een emotioneel bericht. “Allerliefste Lester, na 15 jaar en 8 maanden hebben we vandaag met heel veel pijn in ons hart afscheid van jou moeten nemen. Je was altijd onze grootste steun en toeverlaat. Meelevend, empathisch, speels, maar vooral hondstrouw. Dit in groot contrast met onze eerste ontmoeting. Jij en ik moesten samen voor het goede doel op de foto voor een BV-kalender in dierenasiel De Wase in Sint-Niklaas. Je was zo’n losgeslagen projectiel dat ik tijdens de fotoshoot amper rechtop kon blijven staan! Je had immers acht maanden opgesloten gezeten in een piepklein appartementje. Maar het was liefde op het eerste gezicht!”

Warme band

“Ik nam je mee naar huis en Filip werd bijna wanhopig van jouw wilde uitspattingen. Maar na twee jaar hondenschool en heel veel geduld van Filip begreep je eindelijk de regels van het huis. Lasco (onze andere collie) en Nero (ons straathondje) werden jouw beste kameraadjes. Zelfs onze drie poezen sloten jou in hun hart. Je was immers heel charismatisch en had een ongelooflijke charme! Daarom koos je ook Filip als jouw baasje, want zo hond, zo baasje, toch? Maar ook met mij had je een warme band, want samen hebben we veel doorstaan. Ik kreeg borstkanker en je deelde mijn verdriet door plots teelbalkanker te krijgen. Samen sloegen we ons erdoorheen, met veel likjes, traantjes en pootjes geven. Je hebt ons zo in jouw hart gesloten dat we even niet weten hoe het nu verder moet. Maar de beslissing moest genomen worden, want we zagen jou van een trotse, vitale hond met de dag verder aftakelen.”

Grote leegte

“Liefste Lesterke, je laat een grote leegte na, maar we troosten ons met de gedachte dat we jou vijftien jaar lang een gelukkig leven hebben bezorgd. Wij treuren om wat gebeurd is, maar we zijn dankbaar voor wat geweest is! Bedankt voor alles, mijn liefste loebas. Je zit voor altijd in onze (gebroken) hartjes!”, besluit ze.

Foto: Instagram