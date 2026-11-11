Kelly Pfaff onthult waarom haar kinderen Shania en Kenji heten

Kelly Pfaff legt in de podcast ‘Efkes onder ons’ uit hoe zij en Sam op de namen van hun kinderen kwamen.

26 en 24 jaar geleden werden Shania en Kenji Gooris geboren. Mama Kelly Pfaff en papa Sam Gooris kozen hun namen niet zomaar. “Dat was eigenlijk altijd het plan, omdat Sam graag een tatoeage wilde”, verklapt Kelly in de podcast ‘Efkes onder ons’, waarin ze met Shania openhartig over het leven praat.

Initialen

Voor de gelegenheid is ook Kenji van de partij. “Wij heten zo omdat papa een tatoeage wilde”, knipoogt Shania. Kelly geeft wat meer uitleg. “Ik had tegen Sam gezegd: ‘Waarom geven we de kinderen niet onze initialen? Dan kan je een tatoeage laten zetten met de S en de K. Dat vertegenwoordigt dan gewoon ons vieren.’ En ik dacht: stel je voor dat ze later professor Kenji Gooris of professor Shania Gooris worden, of gewoon juf Shania of meester Kenji. Ik wilde namen die bij eender welk beroep zouden passen”, klinkt het.

Twee of vier kinderen

De 49-jarige televisiepersoonlijkheid onthult ook dat ze eigenlijk meer kinderen wilde. “Ik wilde eigenlijk nog twee kinderen. Ik wilde er geen drie, maar vier. Twee of vier. Ik ben zelf ook de middelste en zat vroeger altijd met mijn knieën in mijn nek omdat ik in het midden moest zitten. Een tafel voor vijf bestaat amper, dat is altijd een tafel voor zes”, besluit ze.

Hieronder kan je het bewuste fragment bekijken. De volledige aflevering van ‘Efkes onder ons’ kan je HIER bekijken.

Foto: Instagram