Meer details over geflirt van Valentin met andere vrouw: “Hyndi zag het met eigen ogen”

Er zijn meer details opgedoken over de turbulente avond die uiteindelijk leidde tot de definitieve breuk tussen Hyndi en Valentin. “Het was voor iedereen die erbij was meteen duidelijk dat dit voor haar een onvergeeflijke fout was van hem”, klinkt het.

Het meest besproken ‘Blind Getrouwd’-koppel van dit seizoen was ongetwijfeld dat van Hyndi en Valentin. Hoewel de twee tijdens het beslissingsmoment besloten om getrouwd te blijven, liep het meteen daarna volledig mis. Geflirt van Valentin lag aan de basis van de breuk, maar veel details gaven ze daarover niet vrij.

Gentse Feesten

Tot nu. Iemand uit de entourage van Valentin beweert in Dag Allemaal dat hij of zij er die bewuste avond bij was. Na het beslissingsmoment besloten Hyndi en Valentin met vrienden en familie naar de Gentse Feesten te gaan. Daar gingen ze elk met hun eigen vrienden op stap, met de bedoeling om later op de avond weer samen te komen.

Troost

Volgens de ooggetuige stuurde Valentin meerdere berichten naar Hyndi om weer af te spreken, maar dat lukte niet. Haar weinig enthousiaste ‘ja’ tijdens het beslissingsmoment én het feit dat Hyndi hem had gevraagd om haar tijdens haar reis niet te contacteren, deden hem twijfelen. Hij zou vervolgens troost hebben gevonden bij een andere vrouw. “De twee sloegen hun armen om elkaar heen, nét op het moment dat Hyndi alsnog kwam opdagen. Ze zag het dus met haar eigen ogen, en dat heeft haar gekraakt. Het was voor iedereen die erbij was meteen duidelijk dat dit voor haar een onvergeeflijke fout was van hem”, aldus de bron. Nadien is het nooit meer goedgekomen tussen de twee.

Foto: VTM