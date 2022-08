Dame zit in wel érg lastige situatie. Niet veel later? PLONS! (fails)

Soms kom je op het internet van die filmpjes tegen, die je maar moeilijk kan uitleggen.

Zoals onderstaand tafereel, bijvoorbeeld. We zien hoe een dame in een nogal… lastige situatie zit. Zo heeft ze zichzelf tussen twee steigers weten vast te zetten. Nee, niet haar boot. Zichzelf! Hoe dat is kunnen gebeuren, daar heeft iedereen het raden naar. Een jongetje probeert haar nog te helpen, maar ’t eindigt uiteindelijk toch met een stevige plons.

Failcompilatie

Aangezien we de dame in kwestie niet als enige pechvogel van dienst in de kijker willen zetten, voegen we er nog een meer dan uitgebreide failcompilatie aan toe. Zo zit je ook de komende minuten weer meer dan goed hier bij Zita. Veel kijkplezier!

Foto: still – Bron: VKMag