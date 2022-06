Mama kijkt via camera even hoe het met haar ‘slapende’ baby gaat. Maar dan? AKELIG! (video)

Toch handig, zo’n babyfoon met camera…

Dat zal ook ene Christie George kunnen bevestigen. Al zijn er blijkbaar ook ‘nadelen’… Op TikTok deelt de dame geregeld leuke filmpjes. Een recente video ging echter behoorlijk viraal. De beelden werden maar liefst 1.8 miljoen keer bekeken.

Akelig!

“Ik zal even via de monitor kijken hoe het met mijn (slapende, red.) baby gaat”, plaatst Christie als tekst bij de video. Wat volgt? Een meer dan akelig beeld van dochterlief, die klaarwakker in de lens van de camera kijkt. “Je moet een priester bellen”, grapt iemand. “Daarom weiger ik dus een babyfoon met camera te kopen”, gaat het verder. “Akelig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen. Al doe je dat best niet vlak voor het slapengaan!

Foto: still TikTok