Lexus-bestuurder neemt wraak omdat hij niet mag invoegen (video)

Op beelden is te zien hoe de bestuurder van een Lexus gevaarlijke toeren uithaalt nadat een andere bestuurder hem niet laat invoegen.

Het opvallende tafereel speelde zich op 15 augustus af in Cupertino, een plaats in de Amerikaanse staat Californië. Op dashcambeelden zien we hoe een witte Lexus aanschuift voor het rode licht. Wanneer het groen wordt, probeert de bestuurder van baanvak te veranderen, maar de wagen met de dashcam rijdt door waardoor dat niet lukt.

Zigzaggen

Dat stond de Lexus-chauffeur duidelijk niet aan. Even later zien we hoe de witte Lexus langs rechts inhaalt en iets door het open raam roept. Vervolgens steekt hij de filmende chauffeur voorbij en verhindert hij hem tot viermaal toe om zijn auto te passeren. Een andere bestuurder spreekt hem daarna aan op zijn gevaarlijke rijgedrag.

Foto: YouTube