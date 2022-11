Koppel waagt zich aan legendarische dansmove. Maar dan? AUCH! (fails)

Even tonen wat je kan, kan best gevaarlijk zijn…

Dat zal onderstaand duo nu ook beseffen. We zien hoe een vrouw naar een man loopt. De bedoeling? Dé legendarische ‘lift’ uit de film ‘Dirty Dancing’ nabootsen. Dat lukt, tot op zekere hoogte. Maar niet veel later gaat het toch op zéér pijnlijke wijze fout. Hopelijk stelt de dame het goed… Want daar zijn we helaas niet zo zeker van.

Failcompilatie

Het zou uiteraard niet netjes van ons zijn om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Het was trouwens ook zeker een verdienstelijke poging te noemen. Daarom voegen we een nog meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je weer geruime tijd goed, hier op Zita. Kijk maar: