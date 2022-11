Erotische actrice vernedert mannen omwille van hun kleine geslachtsdeel: “Ze vinden dat fantastisch!” (video/foto’s)

In een recente podcast liet poroactrice Gia OhMy weten dat ze – op verzoek – mannen vernedert omwille van hun kleine geslachtsdeel. “Hun penissen zijn niet groter dan mijn pink”, zo geeft ze mee in ‘The Bougie Show’ van Xay the DJ.

Een 24-jarige pornoactrice met de klinkende naam Gia OhMy heeft een boekje opengedaan over de soms bizarre verzoeken en wensen die ze in haar inbox ontvangt. De Californische zegt dat mannen het geweldig vinden wanneer ze hun penis benoemt als ‘te klein om er een vrouw mee te bevredigen’. Vergelijkingen met haar pink blijven niet uit. De host vroeg haar op de vrouw af: “Laten we daar even bij stil staan, bij het vernederen van het geslachtsdeel van je volgers. Haal je daar soms ook een kick uit?” Waarop ze droogjes antwoordt: “Eigenlijk wel, dat is nog het best van al.”

Klein

”Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het vooral geweldig omdat zij er zo gelukkig van worden dat ik ze verneder. Ze sturen me dan: “Dank je, godin. Je hebt gelijk. Dank je, mijn penis zal nooit genoeg voor je zijn.” Voor het grootste deel van haar volgers is het naar eigen zeggen gewoon om ook wat te lachen, maar voor sommigen is dat minder. “Er zitten mannen tussen met écht kleine geslachtsdelen. De rest wil gewoon gedomineerd worden, ze hebben op dat moment graag dat de macht in het kamp van een knap meisje ligt”, verduidelijkt ze.

Foto: YouTube