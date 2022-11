Dame die voor eerste keer sneeuw ziet vallen, is iets té enthousiast… (video)

Voor alles is er een eerste keer…

En hoe magisch was die eerste keer in de sneeuw spelen? Koude vlokken, wit tapijt… Heerlijk! Hopelijk is het ook dit jaar met kerst weer prijs! Maar of onderstaande dame ook nog zin heeft in een witte kerst? Daar zijn we niet zo heel zeker van. “Mijn vriendin uit Miami was op bezoek en zag voor de eerste keer in haar leven sneeuw vallen”, staat er als uitleg bij. En van vallen gesproken…

“Ook eerste keer dat ze gedronken heeft?”

De vrouw in kwestie, genaamd Erica, is duidelijk iéts te enthousiast. Na een bedenkelijk ‘dansje’ belandt ze in een grote plas water. “Neeeeeee, Erica”, schreeuwt een man op de achtergrond meermaals. “Was het ook haar eerste keer dat ze iets gedronken had?”, klinkt het tussen de vele reacties. “Mensen doen echt alles voor wat aandacht dezer dagen”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om even te kijken, denken we vooral: