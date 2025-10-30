Koppel trouwt op ‘Lord of the Rings’-filmset en wordt verrast door wel héél speciale gast (video)

Stel je maar eens voor…

Een koppel stapte onlangs in het huwelijksbootje in het bekende Hobbit-dorp uit de trilogie ‘The Lord of the Rings’. Op zich al heel speciaal, ware het niet dat ze bezoek kregen van niemand minder dan… Elijah Wood, oftewel Frodo Baggins. Het mag dan ook niet verbazen dat het koppel in de wolken was met zijn aanwezigheid. Een foto met de Amerikaanse acteur kon dan ook niet ontbreken.

Engel

Het filmpje werd intussen al meer dan 20 miljoen keer bekeken. “Ik wist dat Elijah Wood daar nog steeds woonde”, “Dat is alsof je trouwt in een kerk en Jezus wandelt binnen”, “Ik heb het gevoel dat Elijah Wood het type is dat vergeet dat hij een celebrity is en superblij wordt wanneer mensen hem willen ontmoeten” en “Elijah Wood, wat een icoon ben jij!”, lezen we in de reacties.

Foto: TikTok