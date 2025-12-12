Zita Wauters deelt nieuwe foto’s en fans reageren enthousiast: “Knapste!”

Op Instagram weet Zita Wauters haar fans weer blij te maken.

Met maar liefst 225.000 volgers doet de dame het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Het valt dan ook zeker te begrijpen dat ze daar regelmatig nieuwe updates uit haar dagelijkse leven deelt.

Dat is ook nu niet anders. In onderstaand album zien we Zita Wauters meermaals poseren. “Showtime”, voegt ze zelf wel erg beknopt toe. Haar fans hebben echter wel wat meer te vertellen.

“Knapste!”

Aan een niet onaardig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Knapste”, klinkt het. “Mooie dame”, gaat het verder. “Prachtige foto”, besluit een laatste volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.