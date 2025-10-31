Koppel geniet op rotsen aan zee, maar zo’n golf hadden ze niet verwacht! (video)

Dat kan weleens voorkomen aan zee, natuurlijk.

Op geestige beelden is te zien hoe een koppel op vakantie in Hawaï een filmpje inspreekt terwijl ze op rotsen aan de zee zitten. Je zou dan verwachten dat een golf roet in het eten gooit, en dat is exact wat er gebeurt.

Niet met je rug naar zee

Het filmpje werd al duizenden keren bekeken. “Hij wist het duidelijk op voorhand”, “In Hawaï leerden we van jongs af aan dat je je NOOIT met je rug naar de oceaan mag draaien” en “Hahaha, zalig”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram