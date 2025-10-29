WOW: Bloemen bezorgen op een begrafenis loopt volledig mis! (fails)

Het is weer hoog tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Al geruime tijd leven we in een samenleving waar je zowat alles vlot kan laten leveren. Ook op het laatste moment. En dat lijkt bij deze begrafenis aan de orde, wanneer een leverancier nog snel wat bloemen komt brengen. Dat lijkt goed te verlopen, maar de hoofdrolspeler van dienst heeft duidelijk iets cruciaals over het hoofd gezien. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…