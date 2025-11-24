Koppel komt op bezoek en heeft wat lekkers mee. Maar dan? WOOPS! (fails)

Jawel! Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

En net als onderstaand koppel staan ook de feestdagen weer voor de deur. Dat wil dus zeggen dat er weer lekker bij elkaar gegeten en gedronken wordt. Onze hoofdrolspeler had alvast wat lekkers meegenomen tijdens een bezoekje. Vers uit de oven, wat blijkt aan de ovenwanten die hij draagt. Maar wat hij na een tijdje niét meer draagt, is het gerechtje dat hij meegenomen had. Dat belandde namelijk op de grond. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…