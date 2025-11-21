Kat heeft wel héél bizarre reactie wanneer baasje doos dichtplakt (video)

Hij lijkt het in ieder geval niet zo leuk te vinden.

Geestig tafereel in de Verenigde Staten, waar een baasje iets vreemds opmerkte bij haar kat Todd. Wanneer ze een kartonnen doos dichtplakt met verpakkingstape en de tape afscheurt, begint de schattige viervoeter plots te kokhalzen.

Geen toeval

Dat was geen eenmalig feit, want even later gebeurt het opnieuw. “Eerst dacht ik dat het toeval was, tot ik nog een stuk moest afscheuren en hij het weer deed. Toen dacht ik: dit moet ik filmen, want mijn familie gaat me niet geloven als ik het hen vertel”, aldus het baasje. “Katten zijn raar en ik hou ervan!”, reageert een kijker op het opvallende tafereel.

Foto: YouTube