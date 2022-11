Knappe lerares twerkt in klaslokaal en gaat viraal: “Ik wou dat ik haar leerling was!” (video)

Chrissie Callard is haar naam. En de dame is lerares.

Maar ook op TikTok geeft ze het beste van zichzelf. Daar wist ze met onderstaand filmpje meer dan 600.000 views te vergaren. Zo zien we hoe de dame in haar klaslokaal aan het ’twerken’ is. En het is niet de eerste keer dat ze TikTok-filmpjes maakt op haar werkplek. In geen tijd stromen de lovende commentaren dan ook binnen.

“Ik wou dat ik haar leerling was!”

TikTok-gebruikers zijn er namelijk snel bij om positief te reageren op onderstaande video. “Ik wou dat ik haar leerling was”, klinkt het. “Zo’n leraressen had ik vroeger niet”, gaat het verder. “Ik ben klaar voor mijn volgende les”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!

Foto: still TikTok – Bron: Daily Star