Kat ligt rustig te slapen, maar vriendje heeft andere plannen… (video)

Tot zover hun vriendschap.

Twee katten in huis, wat kan er misgaan? Wel, ze kunnen elkaar het leven behoorlijk zuur maken. Neem nu de twee besnorhaarde viervoeters in onderstaande video.

Duivels plan

Terwijl Little One rustig ligt te slapen op de rugleuning van de zetel, lijkt Snow een duivels plannetje te beramen. Je ziet hem bijna denken en even later doet hij het gewoon: hij geeft Little One een stevige tik op de kop, waardoor die abrupt wakker schrikt. “Hij kon gewoon niet aan de verleiding weerstaan”, klinkt het in de reacties.

Foto: YouTube