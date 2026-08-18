Wandelen of fietsen? Hiermee doe je je lichaam het grootste plezier

Wandelen of fietsen: het zijn allebei eenvoudige manieren om wat extra beweging in je dag te krijgen. Maar welke van de twee is nu eigenlijk het gezondst? Wetenschappelijk onderzoek geeft een kleine voorsprong aan elk, afhankelijk van wat je wil bereiken.

Regelmatig wandelen kan het risico op onder meer hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en vroegtijdig overlijden verkleinen. Ook je mentale gezondheid, slaap en stressniveau varen er wel bij. Je hoeft daarvoor trouwens geen uren op pad: een stevige wandeling van ongeveer een halfuur per dag kan al heel wat gezondheidswinst opleveren.

Fietsen voor je conditie

Ook fietsen is bijzonder gezond. Wie regelmatig op de fiets springt, werkt stevig aan zijn hart en conditie en verkleint eveneens het risico op verschillende aandoeningen. Omdat fietsen meestal wat intensiever is dan wandelen, gaat je hartslag sneller omhoog en verbrand je doorgaans ook meer calorieën.

En de winnaar is…

Die is er eigenlijk niet. Wandelen is bijzonder toegankelijk, weinig belastend voor de gewrichten en ideaal om dagelijks te doen. Fietsen geeft dan weer vaak een iets stevigere conditietraining. De beste keuze? Gewoon doen wat je het liefst doet. Want of je nu je wandelschoenen aantrekt of op de fiets springt: regelmatig bewegen is uiteindelijk veel belangrijker dan hoe je dat precies doet.

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