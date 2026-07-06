En dan zit er plots een adelaar in je keuken… (video)

Dat zie je niet elke dag.

Straffe beelden uit de Amerikaanse staat Alaska, waar een adelaar plots in de keuken van een woning in Juneau belandt. De enorme vogel vloog dwars door een raam naar binnen en blijft vervolgens roerloos op de grond zitten terwijl de bewoner hem verbaasd aankijkt.

Wegvliegen

De vogel lijkt wat gedesoriënteerd, maar wilde adelaars proberen normaal zo snel mogelijk weer weg te vliegen. Ze vallen mensen zelden aan, tenzij ze zich bedreigd voelen of hun nest verdedigen. “Oh nee… En nu?!”, vraagt iemand zich af in de reacties. “Dat wordt veel kuiswerk… maar probeer ervan te genieten en doe je best!”, reageert een andere kijker. “Dit brengt geluk”, beweert een laatste persoon.

Foto: YouTube