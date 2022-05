Jongedame komt dronken thuis en zegt ‘sorry’ tegen papa voor het lawaai. Maar dan? HILARISCH! (video)

Het werd een avondje uit om nooit te vergeten…

Julie is haar naam. En de Nederlandse dame post sporadisch een filmpje op TikTok. Deze keer zien we hoe ze behoorlijk beschonken weer thuis bij haar ouders is. Maar plots belt haar papa, die reeds in bed ligt…

“Ga nu slapen en hou je bek dicht!”

“Oh, papa belt”, opent het filmpje. “Hoi, pap”, aldus de dame. “Schreeuw niet zo. Doe eens zachtjes. Ik hoor je godverdomme (tot) boven!”, aldus vaderlief. “Sorry”, laat Julie weten. “Ga nu slapen en hou je bek dicht”, klinkt het kordaat. Hoe dat afloopt, zie je op onderstaande video. Kijk maar:

Foto: still – Bron: VKMag/@julievantilburg TikTok