Automobiliste staat met wagen vast op treinspoor. Niet veel later? RAVAGE! (video)

Straffe beelden uit Georgia, Verenigde Staten.

Daar was een dame aan het autorijden in een buurt die ze niet zo goed kent. Per vergissing reed ze zo een spoorweg op. Al snel wordt duidelijk dat ze haar wagen niet meer tijdig van de sporen krijgt. En dan komt er plots een trein aan!

Ravage

De vrouw weet zichzelf net op tijd in veiligheid te brengen. Een stevige crash met behoorlijk wat ravage als gevolg, viel niet meer te vermijden. De politie roept mensen nu op om, als ze zich in een gelijkaardige situatie bevinden, meteen het noodnummer te bellen. Vermoedelijk is dat hier niet tijdig gebeurd. De treinbestuurder werd zo niét snel genoeg ingelicht over de wagen die zich op de sporen bevond. Het resultaat? Wel, kijk maar naar bovenstaande beelden… Gelukkig raakte niemand gewond.

Foto/bron: Inside Edition YouTube