Jonge kerel online gepest wegens relatie met 62-jarige vrouw: “We verwachten ons eerste kindje” (video)

Quran McCain is 25 jaar oud en getrouwd met Cheryl McGregor die 62 jaar oud is. Nadat ze samen een TikTok-filmpje online plaatsten, reageren hun volgers nogal verdeeld. Sommigen onder hen beweren zelfs dat hij er ouder begint uit te zien dan zijn vrouw.

Een 25-jarige man is het mikpunt van spot nadat hij een video publiceerde waarin hij samen met zijn 62-jarige echtgenote staat te dansen. Het Amerikaanse koppel, dat nu in Rome in Italië woont, is er het hart van in. Onder het clipje, dat al meer dan 250.000 keer bekeken is, beweren kijkers dat Quran er steeds ouder uitziet. “In die mate dat hij zelfs zijn vrouw inhaalt”, aldus enkele personen. Volgens hen heeft het te maken met de nieuwe looks van de TikTokker.

”Oud!”

”Je ziet er echt oud uit nu”, zo schrijft iemand. “Is dit nu broer en zus of daten ze?”, vraagt een andere persoon zich af. “Arme kerel, met zijn gekleurde haar ziet hij er ouder uit dan haar”, geeft nog een volger een sneer. Quran en Cheryl verwachten samen een kind bij een surrogaatmoeder. Het koppel leerde mekaar kennen in 2012 wanneer Quran 15 jaar oud was. Pas in november 2020 sloeg de vonk over. In juli 2021 trouwden de twee. “Ik was extreem nerveus, maar huilde onophoudelijk van geluk”, heeft Quran daarover nog te zeggen. “Er zijn onnoemelijk veel redenen waarom ik Cheryl als vrouw heb gekozen.”

Foto: TikTok