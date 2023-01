Chauffeur valt flauw en botst op rijschoolwagen: “Ocharme, die leerling!” (video)

Straffe beelden uit Kolizja in Polen waar een bestuurder van een Mazda inrijdt op een Toyota van een rijschool. Net even voor de crash zou hij ook bijna een fietser hebben aangereden.

De beelden dateren van de ochtend op 7 januari en zijn opgenomen met twee dashcams. Toen de Mazda op de Toyota knalde, belandde die eerst op zijn dak. Als bij wonder liepen de inzittenden geen ernstige verwondingen op. Er zou wel sprake zijn van lichte kneuzingen en snijwonden. Vermoedt wordt dat de Mazda-bestuurder nuchter was en mogelijk onwel was geworden en flauwviel. De leerling en rij-instructuur bleven ongedeerd. Al enkele honderdduizenden mensen zagen de beelden passeren op YouTube.

Crash

In de comments vooral oog voor de student in de wagen van de rijschool. “Ongelooflijk leergeld”, zo laten enkele Poolse YouTube-gebruikers weten. “Hij heeft zijn rijbewijs nog niet gehaald of hij heeft al de ervaring kunnen opdoen om een crash mee te maken. Dat gaat van hem een nog betere autobestuurder maken als hij hier iets uit leert.” Een andere comment zou meer weten over de Mazda-chauffeur: “Hij was op weg naar het ziekenhuis voor een bloeddrukmeting omdat hij zich zwak voelde.”

Foto: YouTube