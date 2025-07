5 dingen die je leert van wijn drinken met je vrienden

Wijn drinken met je vrienden is zoveel meer dan gewoon “een glaasje doen”. Een combinatie die zelden eindigt zoals gepland. Want geef toe: na een paar glazen komt je innerlijke wijn-sommelier of dramatische poëet toch altijd naar boven. En als dit je al vaak overkomen is, dan herken je onderstaande dingen vast wel. Wedden dat je bij het lezen vast al een vriend of vriendin in gedachten hebt? Stuur dit artikel dan ook zeker door!

1. Wijnkenners duiken altijd sneller op dan verwacht

Bij elke groep vrienden zit er wel iemand die net iets té goed weet wat een vuursteenaroma is of die zonder verpinken een fles rode wijn opentrekt en uitlegt waarom die perfect past bij het geitenkaasje op tafel. Niemand heeft erom gevraagd, maar stiekem is het wél handig dat je deze persoon in je gezelschap hebt.

2. Iemand die vaak kiest voor voordelige wijn en eindigt met de chicste fles van allemaal

Je kent hem of haar wel, degene die “gewoon iets lichts” wil en liefst niet zoveel spendeert aan wijn, maar vervolgens zonder enige moeite een fles Sancerre soldaat maakt. Deze vriend of vriendin beseft zelf amper dat ie een topkeuze maakt, maar de rest kijkt toch een beetje toe en is onder de indruk.

3. De glazen worden groter, de verhalen dramatischer

Wat begint met koetjes en kalfjes, eindigt vaak in een soort groepssessie bij de psycholoog. Met elk glas komt er iets meer waarheid naar boven. Het kan gaan van een gênante herinnering tot een onverwacht oprecht inzicht. De wijn helpt niet alleen ontspannen, maar opent ook deuren die overdag meestal gesloten blijven. En dan denk je opeens terug aan die ene ex…

4. Een kaasplankje brengt meer rust dan een yogasessie

Zodra er wat brie, druiven en crackers op tafel liggen, daalt de collectieve hartslag. Voeg daar een fris glas Pouilly Fumé aan toe en het lijkt alsof iedereen eventjes op vakantie is.

5. Eén fles is zelden genoeg

Iemand roept altijd in het begin dat één fles ruim zal volstaan. Gebeurt vast nooit. Drie glazen later is er plots een klein paniek momentje wanneer blijkt dat de koelkast leeg is. Gelukkig heeft iemand – meestal diezelfde persoon die eerder nog ‘maar eentje’ wilde – nog een extra fles achter de hand, of rent snel nog even naar de nachtwinkel in de buurt. Hoera! Crisis afgewend! Tot je de ochtend erna de foto’s bekijkt…

Foto: Shutterstock