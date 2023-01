Dame razend wanneer ze ziet dat andere wagen millimeters van de hare geparkeerd staat (video)

Een vrouw was niet te spreken over een wagen die letterlijk millimeters van de hare geparkeerd stond. Ze maakte er uit frustratie een TikTok-video van die ondertussen al bijna een half miljoen keer bekeken is.

Een dame met de naam Dominie viel compleet uit de lucht toen ze opmerkte dat een bestuurder zijn wagen op enkele millimeters van de hare had geparkeerd. De vrouw heeft op TikTok een kleine groep volgers – zo’n 970 – maar wist met de video van het gebeuren wel 400.000 kijkers te lokken. “Ik ben een slachtoffer van parkeren en blijven staan”, zo schrijft ze bij de beelden. “Ik kwam naar buiten om mijn auto te verplaatsen en dan zie ik plots dit!”

”Gek?!”

”Er was niemand achter me toen ik mijn wagen parkeerde. Nu dus wel. Denken jullie dat de persoon zich hier echt gewoon heeft geparkeerd? Of zijn jullie van mijn mening dat hij me wel moet geraakt hebben om in die plaats te kunnen staan?” Ook volgers en kijkers reageren verbaasd. Eén persoon schreef: “Zijn ze nu helemaal gek geworden? Je kan de politie bellen en zij zullen de eigenaar van die wagen contacteren om hem te verplaatsen.”

