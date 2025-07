‘Julie zwijgt’: wanneer stilte luider klinkt dan woorden

Na een gesmaakte passage in Cannes in 2024 gooit deze drietalige prent nu ook hoge ogen op het kleine scherm. Een ingetogen, maar rake blik op de duistere kant van de tenniswereld.

Julie is een tiener die leeft voor tennis en traint in een Belgische academie. Alles verandert wanneer Aline, een oud-lid van de club, zelfmoord pleegt. Haar trainer – en ook die van Julie – Jérémy, komt onder vuur te liggen vanwege zijn harde aanpak. Hij wordt vervangen door Backie, een nieuwe coach met een andere stijl. Wanneer Julie wordt ondervraagd over wat er gebeurd is, kiest ze ervoor om te zwijgen. Maar dat zwijgen zegt net alles.

Stilte als kracht

‘Julie zwijgt’ is het filmdebuut van Leonardo Van Dijl en werd al snel opgemerkt in Cannes. De film is zelfs geselecteerd om België te vertegenwoordigen op de Oscars van 2025. Verwacht geen groot drama of bombastische scènes – deze film doet het net met subtiele blikken, stille momenten en een sfeer die onder je huid kruipt. Het camerawerk is krachtig, het tempo traag maar doordacht, en de muziek? Die blijft grotendeels achterwege, waardoor elk geluid net dat tikkeltje harder binnenkomt.

Julie, een meisje van weinig woorden

Tessa Van den Broeck speelt Julie op een ingetogen en geloofwaardige manier. Geen grote emotionele uitbarstingen, maar een tiener die worstelt met haar gedachten en gevoelens. Haar coach Jérémy wordt niet afgeschilderd als een karikatuur, maar als een complexe figuur met een verontrustende invloed.

‘Julie zwijgt’ is geen film die je toeroept wat je moet voelen. Het is een film die fluistert, en net daarom blijft hangen. Eentje die je laat nadenken over wie er spreekt – en wie net niet.

‘Julie zwijgt’ is vanaf 25 juli te bekijken op Streamz.

