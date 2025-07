Céline Dion verbaast volgers met badpakfoto: “Hoe komt het dat ze elk jaar mooier wordt?”

Céline Dion wordt overladen met complimenten op een leuke foto die ze deelde. “Je ziet er zó goed uit!”, klinkt het in de reacties.

Céline Dion heeft een pracht van een foto gedeeld op Instagram. De 57-jarige Canadese zangeres poseert in badpak aan de rand van een zwembad met zicht op de stad. “Stadslichten, fonkelende sterrenhemel en een nachtelijke duik bij maanlicht…”, glundert ze bij de foto.

Bewondering

Haar meer dan negen miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Koningin van het universum”, “Oh God, je ziet er prachtig uit”, “Eerlijk: voor haar leeftijd ziet ze er zo knap uit”, “Hoe komt het dat ze elk jaar mooier wordt?”, en “Je ziet er zó goed uit!”, lezen we onder meer in de reacties.

