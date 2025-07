An Lemmens reageert briljant op dickpic: “Hij ziet er niet veelbelovend uit”

An Lemmens heeft op gevatte wijze gereageerd op een man die haar ongevraagd een dickpic stuurde.

Dickpics sturen naar bekende Vlamingen: het gebeurt blijkbaar nog steeds. En dat terwijl verschillende BV’s meermaals aangegeven dat ze walgen van dergelijke praktijken. An Lemmens maakte het eerder al mee en onlangs kreeg ze opnieuw een intieme foto doorgestuurd. Ze deelde haar (hilarische) reactie op Instagram Stories. “Megano (de man in kwestie; red.) vond dat dit het ideale moment was om ongevraagd zijn garnaal met mij te delen. Ik ben niet geshockeerd, je bent heus niet de eerste of enige, en eerlijk gezegd ziet hij er ook niet veelbelovend uit”, klinkt het.

Partner inlichten

De 44-jarige presentatrice van onder meer ‘B&B zoekt Lief’ liet liet eerder al duidelijk weten dat dergelijke praktijken voor haar absoluut niet kunnen. “Kotsbeu ben ik het, de dagdagelijkse geile berichten van mannen die me per se moeten melden wat ze met me willen doen of wat ik in hun fantasieën met hen uitsteek. De gore naaktfoto’s. Weet dat ik jullie partner op de hoogte breng. Dat jullie triestige foto’s op het politiebureau belanden. Het gaat zelfs verder dan geen respect hebben. Het is een totale overtreding van je grenzen en je intimiteit”, reageerde ze eerder.

Foto: Instagram