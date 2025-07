Vrouw probeert peperdure fles wijn te ontkurken, maar dat gaat volledig fout! (video)

Dat zijn kostbare vlekken in haar kleren!

Koop je eens in een impulsieve bui een fles wijn van maar liefst 500 dollar, krijg je de kurk er niet op gepaste wijze uit. Dan maar erin duwen, dacht onderstaande dame. Al had Christina er niet op gerekend dat een deel van de wijn op haar zou spatten…

Herkenbaar

Het geestige tafereel is herkenbaar voor enkele kijkers. “Ik heb ook ooit zo’n mislukte kurk op die manier open gekregen met exact hetzelfde resultaat. Maar het is het elke keer weer waard!”, reageert iemand. “Dit is de enige aanvaardbare manier om te drinken”, lacht nog een kijker.

Foto: Instagram