Julia Boschman van K3 straalt in bikini: “Wat een prachtkoppel!” (foto’s)

Julia Boschman heeft enkele heerlijke vakantiekiekjes gedeeld. “Geniet van elkaar”, klinkt het liefdevol in de reacties.

Samen met haar vriend Louis geniet de 23-jarige blondine momenteel van een welverdiende vakantie in de zonovergoten Provence. Op Instagram deelt ze dromerige beelden van hun trip: het koppel kuiert door charmante straatjes, smult van zuiderse lekkernijen en dobbert samen op een bootje over het azuurblauwe water. Julia schittert in haar mooiste bikini terwijl ze verfrissing zoekt in het hemelse water.

Geknipt voor elkaar

Haar 230.000 volgers smelten massaal weg bij het tafereel. “Wat een cuties zijn jullie!”, “Geniet van elkaar”, “Prachtig!”, “Jullie zijn zó mooi samen!”, en “Mooi koppel! Jullie stralen helemaal”, lezen we in de commentaren.

Foto: Instagram