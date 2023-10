HILARISCH: Comédienne maakt geweldige parodie op badpakfilmpje van model (video)

Het kan best zijn dat de naam Celeste Barber je weinig zegt…

Maar op Instagram is de comédienne razend populair. Ginds heeft ze maar liefst 9.6 miljoen volgers. Daar zitten haar geweldige parodieën ongetwijfeld voor iets tussen. Geregeld steekt Celeste namelijk de draak met video’s die modellen op Instagram plaatsen. Dat is ook bij onderstaand filmpje weer niet anders…

Hilarisch!

Aanvankelijk zien we een dame die in badpak het beste van zichzelf geeft in de fitness. Ze is niet aan het sporten, maar aan het poseren. Tussendoor passeert via een leuke montage ook Celeste de revue. Zij doet het fitnessmodel op hilarische wijze na. En dat levert voor de zoveelste keer een meer dan geslaagde parodie op. Kijk zelf maar even!