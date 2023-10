WOOPS: Dame ontdekt dat afstappen van een rijdende fiets geen goed idee is (fails)

Welkom bij alweer een nieuw filmpje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Met twee op één fiets zitten, is al niet zonder het nodige gevaar. Maar daarbovenop als ‘passagier’ nog eens doodleuk afstappen terwijl de fietser nog volop z’n ding aan het doen is? Da’s al helemaal geen al te sterk plan. Toch is dat exact wat onderstaande dame deed. “Ik ga afstappen”, laat ze nog even droogjes weten. “Nee, nee, niet doen, niet doen, NIET DOEN”, reageert de jongen bij wie ze achterop de fiets zit. “Paar blauwe plekken en hoofdpijn, maar verder geslaagd feest”, plaatst de dame in kwestie nog bij de bewuste video. En dat kan best kloppen, als we naar het eerste van onderstaande filmpjes kijken!

Failcompilatie

Natuurlijk vinden we het weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer lekker in het zadel de komende minuten. Kijk maar: