Groep ontdekt dat beelden maken aan waterval niet zonder risico is (video)

Haaa, de ongerepte natuur. Wat kan ze toch mooi zijn!

Dat zal ook onderstaande groep mensen kunnen bevestigen. En er zijn op aarde maar weinig plaatsen zo magisch als een waterval. Hoog tijd dus, zo vonden ook deze mensen, om enkele leuke beelden te maken.

Chaos

Dat je bij een waterval best even oplet waar je je voeten zet, is algemeen geweten. Toch gaat het voor enkelen van onderstaande mensen meteen aardig fout. Zo verliest er eentje zijn evenwicht én zijn smartphone. Dat allemaal in één vlotte beweging. En da’s nog lang niet alles, want ook een tweede persoon gaat vlotjes tegen de vlakte. Hoe dat allemaal is kunnen gebeuren, ontdek je in de bijgevoegde video!