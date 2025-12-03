Serena Williams poseert in badpak met uitsnijding: “Perfectie!” (foto)

Voormalig tennisspeelster Serena Williams siert de cover van een bekend magazine, en ze doet dat in stijl!

Serena Williams wist tussen 1999 en 2022 maar liefst 23 grandslamtoernooien in het enkelspel te winnen. Inmiddels telt de Amerikaanse koningin van het tennis 44 lentes en is ze al enkele jaren met pensioen. Nu pronkt ze op de cover van Porter, het magazine van luxewebshop Net-a-Porter. Op één van die kiekjes showt ze haar (nog steeds) fitte lichaam in een zwart badpak met een opvallende uitsnijding aan de zijkant, gecombineerd met stijlvolle zwarte blokhakken. De krachtige pose en minimalistische outfit geven de look een high-fashion, moderne uitstraling.

Inspiratie

Haar meer dan 18 miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Onvoorstelbaar knap”, “Koningin”, “Wauw! Ze ziet er zo fit en elegant uit!”, “Perfectie!”, en “Ik hou mijn fitnessabonnement sowieso. Héél inspirerend”, klinkt het vol lof in de reacties.

Foto: Shutterstock