VTM-nieuwsanker Stef Wauters maakt blundertje tijdens live-uitzending (video)

Oepsmomentje voor Stef Wauters, die zich van naam vergiste toen hij de weerman aankondigde.

Flaters, ze kunnen de besten overkomen. Dat bleek onlangs toen VTM-nieuwsanker Stef Wauters het weerbericht aankondigde. “Frank, wat was het vandaag, zo’n 6 of 7 graden?”, klonk het. Alleen zat niet Frank Duboccage in de studio, maar zijn collega David Dehenauw. Enkele seconden later corrigeerde het 58-jarige nieuwsanker zich. Ook bij David kon er een lachje af.

Menselijk

VTM deelde het fragment op Instagram, waar heel wat kijkers het geestig vinden. “Het is hem vergeven. Het blijft een goede nieuwspresentator. Hij is grappig en heeft de meeste klasse van allemaal. Top!”, “Hilarisch!”, en “Vergissen is menselijk, ook voor presentatoren. Dat maakt het nieuws toch een beetje plezant en David zijn reactie is heerlijk, toch?”, luidt het onder meer in de reacties.

Foto: VTM